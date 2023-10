Guy Jodoin, Claude Legault, Sylvie Moreau, Didier Lucien, Stéphane Crête, Mélanie Maynard, Réal Bossé, Pascale Montpetit, Paul Ahmarani et Isabelle Brossard se réunissent pour raconter des secrets de production, des moments marquants, des french kisses inattendus sur le plateau de cette aventure extraordinaire, déjantée et parsemée sur quatre saisons, deux longs-métrages (bientôt trois!), une bande dessinée, et plus encore.