Bonne nouvelle pour les abonnés de Prime Vidéo

Une entente conclue avec Bell Média permettra aux clients d'Amazon Prime de retrouver leur compte Crave premium (l'expérience sans interruption publicitaire), directement par l'entremise de leur compte Prime Vidéo.

Crave est d'ailleurs le plus important service canadien de diffusion en continu et donne accès à la plus grande offre de divertissement bilingue au pays. Parmi son offre, on compte une panoplie de productions originales, nommons Désobéir : Le choix de Chantal Daigle (on vous en parle, ici), Complètement lycée (voyez la bande-annonce de la deuxième saison), Shoresy ou Little Bird.

D'autres nouveautés québécoises s'ajouteront aussi en avant-première à la liste du contenu disponible dès ce printemps. D'abord, la convoitée série In Memoriam, une saga familiale qui mettra en lumière Évelyne Brochu, Éric Bruneau, Catherine Brunet, Jean-Simon Leduc et Bruno Marcil, ça promet! La minisérie documentaire Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission avec Matthieu Pepper (nous vous en parlions plus en détails, ici) s'ajoutera elle aussi à l'offre. Suivront au cours de l'année, Bellefleur (voyez des photos de notre visite sur le plateau en cliquant sur ce lien), puis Les crues, une comédie signée Marie-Lyne Joncas et Eve Côté.

La téléréalité The traitors avec Karine Vanasse sera aussi disponible, dans sa version anglophone et sa version francophone, Les traitres, est à venir bientôt également!

Avec Crave, les abonnés ont également accès à des séries populaires de HBO et de Max Originals telles que True detective : Night Country, Love Island, Rupaul's Drag Race et The White Lotus, sans oublier les univers fictifs des comiques de DC, des différents films d'Harry Potter et d'autres séries cultes comme Friends et The Office, qui continuent de régaler les téléspectateurs.

Grâce à l’ajout de ces contenus, les abonnés des deux plateformes profiteront d’un meilleur accès à la programmation, regroupé au même endroit. Mais précisons qu'un abonnement à Crave sera toujours requis pour accéder à ce contenu supplémentaire. Il s'agit simplement d'une façon de simplifier l'écoute via les téléviseurs intelligents, Chromecast et Apple TV, notamment. Rappelons que Prime propose aussi de plus en plus d'idées originales faisant travailler nos artisans québécois, comme LOL : qui rira le dernier?, cette série avec Suzanne Clément, ou encore cette série documentaire sur la vie d'une influenceuse québécoise.