Photos : On visite le plateau Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission

Fan assumé de Dans une galaxie près de chez vous, Matthieu Pepper a été choisi pour animer un documentaire soulignant les 25 ans de cette émission jeunesse culte de VRAK.

Nous avons été invités sur le plateau de tournage de la minisérie, intitulée Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission.

« On essaie de mettre en lumière les embûches, les failles », nous précise d'abord l'animateur. « Ç'a souvent passé proche de ne pas se rendre en ondes. Il y a des gens qui n'y ont pas cru, il y a des gens qui n'ont pas voulu mettre ça à l'écran. On s'intéresse aussi au travail de création de la série, puis on parle de l'impact qu'elle a eu sur plein de monde. On rencontre des fans et même des artistes qui ont été impactés par cette série-là. »

En allant à la rencontre de ces adeptes purs et durs de Dans une galaxie près de chez vous, l'humoriste a constaté qu'il était « un mauvais fan ». « La première chose qu'on a tournée c'était un quizz avec des fans de Galaxie qui était capable de dire, par exemple, combien il y avait de pièces Spitfire Corporation sur le vaisseau. Des fois, ils me disaient, genre : "oui, mais tsé, c'est comme dans l'épisode 16"... ».

Matthieu Pepper les regardait alors, ahuri. « Tu ne sais pas c'est quoi l'épisode 16? », demandaient alors les invétérés, tout aussi hébétés.

« Moi, je l'ai reçu cette œuvre-là, j'ai l'ai regardé, vécu et apprécié puis ré-écouté, mais je ne l'ai jamais analysé comme certain l'ont faits. » Il mentionne quand même que, maintenant que les tournages du documentaire sont presque terminés, il serait probablement implacable à ce fameux jeu-questionnaire très pointu.

Le documentaire s'adresse aux milliers de « tatas » fans de Dans une galaxie près de chez vous : « Je pense, pour vrai, que même si les grands fans de Galaxie savent beaucoup de choses, de se les faire raconter par les gens qui l'ont vécu, comme le régisseur mettons, ça va vraiment leur plaire. »

La scène à laquelle nous avons assisté était un repas autour duquel les membres du Romano Fafard discutaient de leur expérience dans ce grand vaisseau qui les a menés bien plus loin qu'ils auraient pu l'espérer. « Nous, on est venu rencontrer Matthieu Pepper et avoir du plaisir avec lui. Et, on se rend compte que, quand tu nous lances sur Dans une galaxie près de chez vous, on a trop de choses à dire », nous confie l'interprète du Capitaine Charles Patenaude. « On aurait pu en parler pendant 10 heures encore. »

Petite anecdote : Guy Jodoin nous révèle que c'est lui qui plaçait toujours la tuque de Bob (Didier Lucien) de façon de plus en plus loufoque dans la série. « J'étais le styliste de Didier », dit-il en rigolant.

Appel à tous les terriens tatas : La série documentaire Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission sera disponible sur Crave au mois de mai 2024.