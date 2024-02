Dans une galaxie près de chez vous

En 2035, la couche d’ozone a été détruite par le gaz carbonique des voitures et l’industrie chimique. Résultat: la Terre cuit sous les rayons du soleil. Il faut trouver une nouvelle planète pour six milliards de Terriens. Ainsi, le capitaine Charles Patenaude et son équipage s’embarquent sur le vaisseau spatial Romano Fafard, en route vers les confins de l’univers. C’est le début d’une série d’aventures loufoques…