Claude Legault défile au bras de son amoureuse pour un événement bien spécial

Ce lundi au Starcité Montréal, c'était soir de fête alors que tous les membres du Romano Fafard étaient réunis pour le lancement de la série documentaire Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission.

Pour l'occasion, on renouait évidemment avec le coauteur de la série, Claude Legault, de même que tout l'équipage composé de Guy Jodoin, Mélanie Maynard, Stéphane Crête, Didier Lucien, Réal Bossé et plusieurs autres.

Claude Legault était accompagné de son amoureuse de longue date sur le tapis rouge, la chanteuse Gaële.

Voyez-les, tout sourire, dans la galerie de photos ci-dessous (photo 12).

Dans Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission, Guy Jodoin, Claude Legault, Sylvie Moreau, Didier Lucien, Stéphane Crête, Mélanie Maynard, Réal Bossé, Pascale Montpetit, Paul Ahmarani et Isabelle Brossard se réunissent pour raconter des secrets de production, des moments marquants, des french kisses inattendus sur le plateau de cette aventure extraordinaire, déjantée et parsemée sur quatre saisons, deux longs métrages (bientôt trois!), une bande dessinée, et plus encore.

Le documentaire, qui vaut largement l'écoute, est animé par l'un des grands fans de la série, Matthieu Pepper.

« J’avais huit ou neuf ans quand j’ai découvert Dans une galaxie près de chez vous. 25 ans plus tard, je suis toujours aussi fan et je me pince encore d’avoir la chance de présenter Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission pour partager mon amour pour cette série culte. De m’asseoir avec ces comédiens qui ont marqué ma jeunesse et de jaser avec eux de l’une de mes passions est un sacré rêve! » indique Matthieu Pepper.

Les épisodes de la minisérie documentaire seront offerts sur CRAVE à compter de ce mercredi 1er mai. C'est un cadeau en or pour les vrais « tatas », comme on vous l'explique ici.