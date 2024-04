Je suis une enfant de Dans une galaxie près de chez nous. J'ai écouté et réécouté les épisodes des quatre saisons de la série jeunesse de Canal Famille jusqu'à user les bandes VHS de mes précieux enregistrements.

Comme bien des fans de la franchise, j'attendais avec impatience les trois épisodes de 60 minutes du documentaire Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission, menés par l'humoriste Matthieu Pepper, adepte de la série depuis ses débuts en 1999.

Grâce à cette exploration dans les confins de l'univers de Dans une galaxie, aucune question ne restera sans réponse. Personnellement, je m'étais toujours demandé pourquoi Isabelle Brossard, première interprète de Valence, avait décidé de ne pas revenir pour la seconde saison. Le premier épisode a éclairé mes lanternes. Pascale Montpetit, qui a incarné la médecin Mirabella lors de la première année d'existence de la série, avoue même regretter d'avoir pris la décision, à l'époque, de quitter le vaisseau.

On apprend plein de choses dans ce documentaire dont les vrais « tatas » se régaleront. On découvre notamment la raison pour laquelle Claude Legault n'apparaît que dès le septième épisode de la série. Le comédien était porte-parole de la compagnie de bière Labatt et le CRTC interdisait à un acteur qui faisait une publicité d'alcool de jouer en même temps dans une série pour enfants. Malgré le fait qu'il s'agissait de l'engagement le plus payant de la jeune carrière de Claude Legault, celui-ci a résilié son contrat, mais la campagne publicitaire de Labatt jouait encore pour quelques semaines à la télévision. Ceci a forcé les scénaristes à créer le principe de régénérescence, des lits qui permettaient aux membres du vaisseau de prendre des forces pour la suite de la mission.

Matthieu ira jaser avec plusieurs artisans derrière ce projet culte, dont la créatrice des costumes, le concepteur des décors, et s'entretiendra avec des fervents de la série, connus du grand public ou pas. Le tout parsemé de quelques moments plus ludiques, comme des auditions d'anciens personnages ou d'acteurs qui voudraient figurer dans le prochain film.

Parce que, en effet, un troisième opus cinématographique doit atterrir dans nos cinémas d'ici quelques années. Claude Legault nous confiait en décembre dernier que, dans un monde idéal, le nouveau long métrage serait prêt pour 2026...

En attendant, tous les (grands et petits) fans de Dans une galaxie près de chez nous doivent regarder le documentaire en trois parties sur Crave, parce que ça fait un bien fou de retrouver ces personnages, via des images d'archives et à travers des entrevues, qui ont forgé notre jeunesse (pas si) lointaine...