Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Claude Legault

ComédienAuteurAnimateur
Visionner les images de Claude LegaultVisionnement de presse de la série À propos d'Antoine
39-45 en sol canadien
Claude Legault
Claude Legault
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (38)

Voir tout
Voir les films de Claude Legault sur Cinoche.com

Prix et distinctions

Voir tout
Gala Artis
2020
Rôle masculin séries dramatiques saisonnières
Fugueuse
Gala Artis
2020
Rôle masculin séries dramatiques saisonnières
Cerebrum
Prix Gémeaux
2019
Meilleur premier rôle masculin : série dramatique
Mensonges

Dans l'actualité

Voir tout
L'équipe du film 125, rue des Malaises
Cinéma

Un tapis rouge bondé de stars pour la première du film 125, rue des malaises

Tuesday, July 7, 2026 4:00 PM
Image de l'article Un finale émotive au «Tricheur» pour Guy Jodoin : Au revoir capitaine ô mon capitaine!
Télé

Un finale émotive au Tricheur pour Guy Jodoin : Au revoir capitaine ô mon capitaine!

Friday, May 15, 2026 6:55 PM
Image de l'article Ces cinq comédiens exceptionnels réunis dans un nouveau projet secret!
Cinéma

Ces cinq comédiens exceptionnels réunis dans un nouveau projet secret!

Friday, May 15, 2026 9:30 AM
Le Capitaine Charles Patenaude et Valence dans <em>Dans une galaxie près de chez vous</em>
Cinéma

Le 3e film de Dans une galaxie près de chez vous obtient enfin son financement

Wednesday, April 15, 2026 11:15 AM
Image de l'article Vidéo : Claude Legault fait des confidences touchantes dans le cadre complice de «Facteur A »
Télé

Vidéo : Claude Legault fait des confidences touchantes dans le cadre complice de Facteur A

Friday, January 23, 2026 11:20 AM
LOL : Qui rira le dernier
Télé

Guy Jodoin fait exploser l'internet grâce à ce sketch à LOL : Qui rira le dernier

Thursday, January 22, 2026 11:42 AM
Image de l'article « Facteur A» : La nouveauté de Radio-Canada qui vous fera du bien à l'âme
Télé

Facteur A : La nouveauté de Radio-Canada qui vous fera du bien à l'âme

Wednesday, January 7, 2026 3:00 PM
Hot Ones Québec
Télé

Extrait : Claude Legault goutte à la médecine de Hot Ones Québec

Wednesday, November 12, 2025 1:15 PM
Image de l'article Découvrez le nouveau rôle de Claude Legault
Télé

Découvrez le nouveau rôle de Claude Legault

Wednesday, October 29, 2025 1:30 PM
Image de l'article Quel est le personnage le plus sexy de la télé? Les vedettes répondent
Télé

Quel est le personnage le plus sexy de la télé? Les vedettes répondent

Thursday, September 18, 2025 11:50 AM
Tapis rouge pour L'Arracheuse de temps
Télé

Cette nouveauté formidable sera présentée après En direct de l'univers cet hiver

Friday, August 29, 2025 12:00 PM
Gala Juste pour rire
Humour

Claude Legault fait du très bon boulot à l'animation de son premier gala en solo

Sunday, August 17, 2025 12:04 AM
Image de l'article Claude Legault et son amoureuse font un numéro d'humour à Juste pour rire (photos)
Humour

Claude Legault et son amoureuse font un numéro d'humour à Juste pour rire (photos)

Friday, August 15, 2025 11:15 AM
Image de l'article Ces trois personnalités se mettent au défi d'affronter «Hot Ones Québec» pour la 2e saison
Télé

Ces trois personnalités se mettent au défi d'affronter Hot Ones Québec pour la 2e saison

Thursday, May 29, 2025 10:30 AM
Image de l'article Dave Morissette réagit à sa parodie dans le «Bye Bye 2024 »
Télé

Dave Morissette réagit à sa parodie dans le Bye Bye 2024

Friday, January 3, 2025 5:50 AM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c