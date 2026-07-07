Cinéma
Oeuvres (38)Voir tout
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La collecte
2025 - Aujourd'hui
Comédien
Stéphane « Birdie » Cartier
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Vestiaires
2024 - Aujourd'hui
Comédien
Claude Legault (2026)
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Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission
2024 - Aujourd'hui
Invité
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Prix et distinctionsVoir tout
Gala Artis
2020
Rôle masculin séries dramatiques saisonnières
Fugueuse
Gala Artis
2020
Rôle masculin séries dramatiques saisonnières
Cerebrum
Prix Gémeaux
2019
Meilleur premier rôle masculin : série dramatique
Mensonges