Le quotidien d'un club de nageurs en situation de handicap qui se retrouvent dans les vestiaires d’une piscine, un endroit tout indiqué pour les taquineries de la vie quotidienne. Parmi cette bande attachante d’athlètes, Stéphane se distingue par son œil de verre, qui perturbe sa trajectoire en ligne droite, le plaçant ainsi au bas du classement des nageurs du groupe. Quant à Mike, il vit avec la maladie des os de verre et se déplace en fauteuil roulant, tout en s'entraînant avec détermination et en distillant toujours une dose d'humour pour divertir ses camarades. S’ajoute Catherine, une mécanicienne automobile intrépide qui défie tous les préjugés liés à ses malformations congénitales aux bras et aux jambes, Charles, amputé de la jambe droite, le plus compétitif du club et Valérie, qui a le syndrome de Gilles de la Tourette et dont les tics engendrent souvent des situations cocasses, tout comme Caro sujette à de nombreux oublis après avoir subi une attaque cérébrale. Finalement, on retrouve Sarah, une non-voyante en quête du grand amour et Isabelle, née sans bras gauche ni jambe gauche, qui n’a pas la langue dans sa poche. Ces braves nageurs sont encadrés par Pierre, un coach dévoué, un peu imbu de lui-même, grippe-sou à ses heures, mais surtout bienveillant avec tous les membres de l’équipe.