Michel Charette

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Mr Big
2025 - Aujourd'hui
Comédien
Rémi Trudel
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Vestiaires
2024 - Aujourd'hui
Comédien
Pierre
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Indéfendable
2022 - Aujourd'hui
Comédien
Me Sacha Therrien (2026-)
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Prix Gémeaux
2021
Meilleur premier rôle masculin : série dramatique annuelle
District 31
Prix Gémeaux
2020
Meilleur premier rôle masculin : série dramatique annuelle
District 31
Prix Gémeaux
2019
Meilleur rôle de soutien masculin série dramatique quotidienne
District 31