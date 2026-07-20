Un personnage que vous connaissez fera son grand retour dans Indéfendable : Sans trace

La nouveauté Indéfendable : Sans trace débarque sur illico+ dans un mois et très peu d'informations nous ont encore été révélées.

Par contre, lors de notre visite du plateau de la cinquième saison d'Indéfendable la semaine dernière (voyez des photos au bas de l'article), nous avons récolté quelques détails croustillants à se mettre sous la dent.

D'abord, il faut savoir que l'histoire de cette nouvelle proposition se déroulera plusieurs mois avant la finale de la quatrième saison. Il s'agira d'un cas isolé, qui n'a pas de liens avec ce que nous avons vu précédemment dans la quotidienne de TVA.

« C'est juste une cause. On ne va pas dans la vie personnelle des personnages », nous explique l'autrice Izabel Chevrier. « On est sur une énorme cause de meurtre avec deux co-accusés, quatre avocats, deux couronnes, deux enquêteurs. C'est une grande intrigue. »

D'ailleurs, en entrevue avec Showbizz.net, la scénariste avait révélé un indice sur l'identité de ces deux co-accusés. Saurez-vous résoudre l'énigme (qui nous chicote depuis des semaines!)?

Précisons au passage que le tournage de cette nouvelle formule a eu lieu en plein milieu de celui de la quotidienne, au mois de juin.

Izabel nous indique que la première idée de son conjoint, Richard Dubé, et elle avec Indéfendable, était de faire une série lourde de dix épisodes, dans le même genre que Présumé innocent avec Jake Gyllenhaal, mais TVA a tellement aimé la proposition à l'époque, qu'elle leur a demandé 120 épisodes par année. C'est ainsi qu'Indéfendable est devenu une quotidienne.

Un personnage que nous avons beaucoup aimé lors dans la quatrième saison, Me Sacha Therrien, joué par Michel Charette, sera de retour dans Sans trace. Elle nous dit ceci sur l'avocat : « Il est dans sa bulle. Quand il plaide, il est très habile, mais sinon, il n'a pas beaucoup de skill social. Il est beaucoup dans sa tête. [...] Dès qu'il n'est pas avec ses clients, il rentre comme dans un tunnel. Puis, Michel le joue à merveille. »

Dans Sans trace, il est écoeurant. Ah! Écoute, il y a des scènes... J'ai reculé trois fois parce que c'était trop du bonbon.

Nous avons très hâte de le retrouver!

Est-ce que Michel Charette pourrait devenir un acteur récurrent sur Indéfendable? « Il y a des questions de sous aussi. Malheureusement, c'est la réalité. Moi, tant qu'à moi, j'aurais huit avocats, ils seraient toujours deux par cause. Mais, à un moment donné, c'est les moyens. »

Les huit épisodes d'Indéfendable : sans trace seront disponibles sur illico+ dès le 20 août.