Une bande-annonce prometteuse pour la nouvelle série de Michel Charrette

Marco Lachance, c'est à la fois le titre de la série et du personnage porté par Michel Charrette... Alerte au divulgâcheur : ça s'annonce être du bonbon! ;)

La comédie familiale, qui verra le jour à la rentrée, met en scène un père de famille de Limoilou qui vit avec sa mère (Micheline Bernard) et ses enfants (Cédric Thiffault et Cassandra Latreille). Le papa travaille au service des plaintes d'une entreprise d'électroménagers et décide soudainement de renouer avec sa passion pour la musique. Oui, oui, parce qu'il fut une époque où il rêvait grand! C'est avec un humour très attachant qu'on pourra découvrir une histoire réaliste... et extraordinaire à la fois. Avec Hubert Proulx, Madeleine Péloquin, Catherine Trudeau, Samantha Fins et une tonne d'artistes qu'on adore, on ne peut qu'être enthousiastes face à cette nouveauté. Voyez la bande-annonce ci-bas.