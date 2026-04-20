Télé
Oeuvres (23)Voir tout
Voir les films de Catherine Trudeau sur Cinoche.com
Antigang
2025 - Aujourd'hui
Comédienne
Mathilde Lapierre (2025-)
En cours
La guerre des mariés
2024 - Aujourd'hui
Narratrice
En cours
Bébéatrice
2018 - Aujourd'hui
Voix
Mme Manon
En cours
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2023
Meilleur premier rôle: série dramatique annuelle
Les moments parfaits
Prix Gémeaux
2019
Meilleur rôle de soutien féminin jeunesse
Conseils de famille
Prix Gémeaux
2018
Meilleur rôle de soutien féminin jeunesse
Conseils de famille