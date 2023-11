Une finale douce-amère pour Les moments parfaits : Catherine Trudeau s'exprime sur l'annulation

La série Les moments parfaits fait partie de ces séries auxquelles on a mis un terme prématurément du côté de TVA. La série, qui a de bonnes cotes d'écoute depuis ses débuts, se termine donc cet automne. Découvrez les dates de fin de vos séries d'automne ici.

Évidemment, la nouvelle est arrivée comme un choc pour toute l'équipe de comédiens, qui espéraient poursuivre l'aventure encore un moment. Même son de cloche du côté des nombreux adeptes qui étaient déçus de cette décision du diffuseur.

Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec la comédienne Catherine Trudeau, qui interprète dans la série Catherine, membre du clan Thomas. Elle nous explique que le tournage de la finale, qui a eu lieu il y a déjà quelques mois, fut une expérience douce-amère pour toute l'équipe, avec raison.

« C'était très émotif. C'était doux parce que nous sommes des gens qui s'aimons énormément. C'était très très émotif les derniers jours, la dernière journée avec l'équipe et les comédiens. Mais oui, il y a une finale douce qui est promise aux spectateurs », nous dit-elle d'emblée.

À propos de ce qui arrivera à son personnage d'ici la finale, la comédienne nous dit : « Tu sais, Catherine, c'est un pilier. C'est la fille sur qui tout le monde compte. Elle se questionne beaucoup dans cette fin de saison là. Elle va continuer à se questionner. Elle va faire des choix pour elle, prendre des décisions pour elle, ce qui est rare dans son cas, car elle fait passer toujours les autres en premier. Elle va se faire passer en premier pour une fois. »

Nous avons eu droit à des scènes très émotives avec les personnages de Catherine Trudeau et Émile Proulx-Cloutier cette semaine, alors qu'ils ont dû annoncer au petit Kevin (Eliot Dupras) que sa tante était décédée dans un accident. Évidemment, on comprend qu'il y aura une suite à cette histoire qui, espérons-le, sera pour le meilleur.

Catherine Trudeau explique que l'annulation a été difficile pour toute l'équipe : « La télé, chaque année on se croise les doigts et on se demande si on va être renouvelé. Nous, on l'a su en janvier que c'était terminé, presque en même temps que les gens à la maison. Il y a des spectateurs qui aiment ça. Nous, c'est sûr qu'on aimait appartenir à une série annuelle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en deuil de cette série-là, comme nous. C'est le propre de mon métier, c'est toujours à recommencer si tu veux. Mais, ce n'est pas facile. Quand on aime un rôle et un show, on veut que ça continue le plus longtemps possible. Moi, j'aurais aimé que ça dure 4-5-6 ans. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, on le prend avec philosophie. »

Il ne reste que quatre épisodes à la série Les moments parfaits. C'est à ne pas manquer, les mercredis à 20 h à TVA.