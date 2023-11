TVA+ : La destination gratuite pour voir ou revoir vos émissions préférées

Alors que la saison froide s'installe et que la neige commence à recouvrir les parterres de sa blancheur, l'envie de s'installer au chaud, dans le confort de notre foyer, devant une bonne émission de télévision, se fait ressentir plus que jamais. Sous la couette, avec un bon breuvage chaud, notre télévision québécoise fait ressentir tous ses attraits. Si vous faites partie, comme nous, de ces gens qui aiment s'adonner à ce cocooning sans culpabilité, il vous faut connaître TVA+, cette plateforme de streaming 100 % gratuite, une rareté au Québec, accessible à tous. Sur celle-ci, vous pouvez vous adonner à des milliers d'heures de visionnement, que ce soit pour regarder vos séries en rafale, voir des émissions en direct ou faire du rattrapage avec vos émissions coup de coeur. Il y a certainement aussi de belles découvertes à y faire! L'accès à la plateforme est plus que simple. Que ce soit avec l'application, le site Web ou par le biais de votre télévision intelligente (via Apple TV, Google TV, Fire TV), TVA+ est accessible à tous. Outre les séries dramatiques et comiques de l'heure, vous pourrez y découvrir et visionner des émissions de voyage, de rénovation et de cuisine, des films en tous genres, des documentaires percutants, des téléréalités et de grands variétés de même que des spectacles d'humour. Du contenu 100 % québécois, varié et toujours gratuit. Que demander de plus? Que vous soyez un parent occupé, que vous bénéficiiez d'une retraite heureuse ou que vous ayez un train de vie effréné, la flexibilité offerte par TVA+ peut convenir à tous les types d'horaire. Il n'est donc plus question de manquer une émission que vous aimez. Cet automne, nous vous invitons à visiter régulièrement TVA+ et découvrir les dix contenus les plus populaires, que nous vous présentons ci-dessous. TVA+, c'est le rendez-vous parfait pour combler le télévore en vous! Indéfendable

Quotidienne avec Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé, Michel Laperrière et Nour Belkhiria Indéfendable nous plonge dans l’univers du Cabinet Lapointe-Macdonald et de son équipe de défense criminelle. Un univers réaliste construit de drames humains, du plus petit au plus grand, tous empreints de la même émotion : la peur d'être condamné. Révolution

Émission animée par Sarah-Jeanne Labrosse Danseurs exceptionnels, nouvelle Maître et revirements inattendus… Révolution revient en force pour une nouvelle saison avec plus de talents, plus de danse et plus d’émotions! Aux côtés des emblématiques Jean-Marc Généreux et Lydia Bouchard, c’est l’iconique Mel Charlot qui intègre la famille Révolution à titre de Maître. Autre nouveauté : le Sauvetage des danseurs vient bouleverser les règles de la compétition et permet aux danseurs de sauver, à tout moment, l’un des leurs. Les Maîtres ne seront plus les seuls à contrôler l’issue de la compétition : émois garantis! Si on s'aimait

Animé par Guillaume Lemay-Thivierge, Émily Bégin et Louise Sigouin Si on s’aimait est un docu-réalité qui suit des femmes et des hommes entre 25 et 55 ans qui souhaitent vivre une expérience relationnelle unique. Accompagnés par Louise Sigouin, nous serons témoins de leur cheminement qui a pour but de les aider à briser des patterns et apprendre à mieux aimer. Martin Matte en direct

Nouveau talkshow animé par Martin Matte L'humoriste chouchou des québécois devient animateur grâce à son premier talkshow : Martin Matte en direct! Avec son humour un peu irrévérencieux, mais toujours pertinent, Martin passe au travers de l'actualité à sa manière et laisse toute la place aussi à l'invité de la semaine pour qu'ensemble, ils puissent être percutants. Tout cela, sur la musicalité du chanteur Dumas! Sorcières

Série avec Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher et Noémie O'Farrell Le destin force trois sœurs à se réunir 30 ans après leur dernière rencontre. Ayant grandi dans une commune fondée par leur père, elles mènent aujourd’hui des vies marquées au fer rouge par les traumatismes de leur enfance. Alertes

Série avec Charles-Alexandre Dubé, Mylène St-Sauveur, Frédéric Pierre et Sophie Prégent Alors que l’Escouade Cerbère enquête sur la mystérieuse disparition d’un fermier, Pelletier s’inquiète de Cindy qui replonge dans l’univers des motards suite à la fusillade du fils d’un motard. Même Lily-Rose prend des risques pour sa partenaire. Classé SECRET (saison 1 en rafale)

Série avec Mélissa Désormeaux-Poulin et Patrick Labbé Rachel et Émile travaillent tous deux pour les Services de sécurité du Canada. Ils sont parents de deux filles et ont une vie de famille rangée. Ils verront cependant leur quotidien fracassé lorsqu‘une fusillade éclate près du consulat américain. Chanteurs masqués

Des personnalités de tous les horizons deviennent des chanteurs masqués dont l’identité est gardée secrète. Guillaume Lemay-Thivierge et son panel d’enquêteurs (Sam Breton, Véronic DiCaire, Anouk Meunier et Stéphane Rousseau) doivent les découvrir. Portrait-Robot

Série avec Rachel Graton, Sophie Lorain, Rémy Girard et Adrien Belugou Portrait-robot est une série policière mêlant thriller et drames humains qui présente le quotidien d’Ève Garance, une portraitiste exceptionnelle capable de « lire » les gens, et de ses trois collègues de l’Unité des enquêtes : Maryse Ferron, la directrice cartésienne que le handicap n’a jamais arrêtée, Bernard « Molosse » Dupin, le vieil enquêteur plus grand que nature qui cache aussi une grande part de noirceur et Anthony Kamal, le nouveau technicien en scènes de crime qui ne sait pas dans quoi il s’embarque. Le temps des framboises

