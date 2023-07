Les moments parfaits

La famille Thomas: trois générations face au prix à payer pour réaliser ses rêves. Une suite d’événements amène tous les membres de la famille à se demander s’ils sont sur leur X, si leur vie correspond toujours à ce qu’ils veulent. Catherine se voit offrir une occasion qu’elle n’espérait plus, Louis réalise qu’il manque un élément essentiel à sa vie et Philippe retrouve une ex jamais oubliée. Viser l’inaccessible, aspirer à plus de moments parfaits: une entreprise sans risques?