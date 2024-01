Entrevue : Denis Bernard revient sur la finale crève-coeur de son personnage dans Les moments parfaits

En décembre dernier se terminait la série Les moments parfaits, après trois saisons, une proposition qui mettait de la douceur dans notre petit écran. De nombreux téléspectateurs ont décrié la décision de TVA de mettre fin à cette saga familiale bienveillante, soulignant à gros traits l'absence en ondes de séries comme celle-là pour mettre un peu de baume dans notre quotidien.

Nous avons eu l'occasion d'aborder cette affection du public pour ce projet avec le comédien Denis Bernard, croisé dans le cadre de la première de la pièce Chimerica au Théâtre Duceppe ce jeudi 18 janvier.

Rappelons d'abord que celui-ci interprétait dans Les moments parfaits le patriarche, George Thomas, fier père et grand-père d'une grande famille. Celui-ci a connu une fin tragique dans l'avant-dernier épisode de la série, alors qu'il a succombé à une crise cardiaque alors qu'il surprenait un cambrioleur au domicile de son fils Louis. Les larmes étaient au rendez-vous pour faire nos adieux à ce personnage attachant.

« Honnêtement, je n'ai pas pensé à ça pendant que je le tournais, que les gens étaient attachés à cette famille-là. Ça m'a ravi de voir à quel point les gens étaient attachés. Ça nous donnait raison aussi sur le fait qu'on a choisi de faire cette série-là, de travailler dans cette série-là », explique d'abord le comédien Denis Bernard, avant d'aborder les raisons qui ont mené à l'annulation de la série.

« Les raisons pour lesquelles ils ont décidé d'arrêter, on voit que c'est au-dessus de nos compétences. Ce n'était pas de notre ressort, c'est ce que je veux dire. Ce qui était touchant, c'était de voir les gens adhérer et jaser avec les acteurs. Nous avons reçu de beaux messages, de beaux témoignages alors j'étais très content. »

Est-ce que de terminer ce projet fut un deuil pour le comédien? « Oui, ça en fut un. Mais nous avons terminé au printemps dernier, donc au moment où l'on se parle, je peux dire que le deuil est fait. Là, on est en mode ce qui s'en vient, ce qui pourrait arriver éventuellement. On lit des affaires, on regarde des choses. Il y a des choses sur le rond de poêle, je ne peux pas en parler encore pour le moment, mais oui de nouvelles productions télé qui s'en viennent. On est à l'affût! »

Au sujet de l'annulation du projet, Catherine Trudeau nous avait aussi dit en entrevue : « Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en deuil de cette série-là, comme nous. C'est le propre de mon métier, c'est toujours à recommencer si tu veux. Mais, ce n'est pas facile. » Lisez son entrevue ici.

Le comédien nous informe également d'être à préparer un voyage avec son amoureuse. Nous leur souhaitons évidemment un moment de ressourcement magnifique!

Ce sera certainement un plaisir de le retrouver dans notre petit écran, lorsque les projets qu'il évoque seront confirmés. Pas de doute qu'il réussira encore à nous en mettre plein la vue.

Rappelons que Denis Bernard en a surpris plus d'un au début 2023, en faisant une révélation bouleversante sur sa santé, lors de son passage à La vraie nature. Nous vous en parlions ici. C'est d'ailleurs ce qui expliquait les changements physiques qu'il a vécus et qui ont été remarqués par les téléspectateurs.