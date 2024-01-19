Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Denis Bernard
Comédien
Suivi
Aime
Visionner les images de Denis Bernard
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (45)
Voir tout
Empathie
2025 - Aujourd'hui
Comédien
Théodore Sirois
En cours
L'air d'aller
2023 - 2024
Comédien
Sylvain Duplessis
Les moments parfaits
2021 - 2023
Comédien
Georges Thomas
Voir les films de Denis Bernard sur Cinoche.com
Dans l'actualité
Voir tout
Télé
Entrevue : Denis Bernard revient sur la finale crève-coeur de son personnage dans
Les moments parfaits
Friday, January 19, 2024 11:20 AM
Télé
Vidéo : Les comédiens des
Moments parfaits
s'adressent aux adeptes avant la finale de la série
Thursday, November 30, 2023 11:10 AM
Télé
Denis Bernard fait une grande et triste révélation à La vraie nature
Sunday, January 22, 2023 10:00 PM
Télé
Denis Bernard : Un souvenir doux-amer du début des Moments parfaits
Sunday, January 22, 2023 7:30 PM
Télé
Denis Bernard fait une déclaration étonnante dans la bande-annonce de La vraie nature
Tuesday, January 3, 2023 12:40 PM
Télé
Denis Bernard méconnaissable dans la bande-annonce de la série Chaos
Wednesday, August 11, 2021 3:50 PM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c