Vidéo : Les comédiens des Moments parfaits s'adressent aux adeptes avant la finale de la série

L'épisode de ce mercredi des Moments parfaits en fut un pour le moins éprouvant. Alors que toute la famille Thomas était réunie au lancement de Mylène, Georges (Denis Bernard) lui a eu à affronter un cambrioleur, dont l'identité s'est avérée contrariante, jusqu'à y perdre la vie.

Comme on s'en doutait, c'est le coeur du personnage qui a flanché, au terme d'une altercation.

C'est son fils Louis, joué par le merveilleux Émile Proulx-Cloutier, qui a fait la sombre découverte du corps inanimé de son père. Qu'adviendra-t-il de Jocelyn (Jean L'Italien) qui a joué un rôle troublant dans cette mort.

Les images montrées au générique ont laissé les téléspectateurs perplexes : pourquoi personne ne paraissait affecté par la mort de Georges?

Nous vous faisons cette prédiction pour la finale : les auteurs de la série vont probablement nous proposer un bon dans le temps, ce qui nous permettra de voir l'avenir de ces personnages bien-aimés.

D'ici l'épisode final, les comédiennes et comédiens principaux de la série s'adressent avec émotion, en vidéo, aux adeptes de la série. Vous pouvez voir ces témoignages ci-dessous. On les sent tous très émus, mais également remplis de gratitude pour ce projet qui a occupé leur temps pendant quelques années.

La finale des Moments parfaits sera présentée le mercredi 6 décembre à 20 h à TVA et sur TVA+.

Rappelons que nous nous sommes récemment entretenus avec Catherine Trudeau, qui nous parlait d'une finale douce-amère après l'annulation de la série.

Le comédien Samuel Gauthier, l'interprète de Hugo Gagnon, nous a aussi parlé de l'importance cruciale qu'a eue ce rôle dans sa vie.