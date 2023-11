Annulation des Moments parfaits : Samuel Gauthier considère ce rôle très important dans sa vie

L'épisode de ce mercredi des Moments parfaits nous a apporté son lot d'émotions, autant par l'histoire qui nous était présentée que par son évocation de la finale qui arrive beaucoup trop vite.

Dans celui-ci, Hugo Gagnon, joué par le talentueux Samuel Gauthier, faisait ses au revoir à sa famille, avant de voguer vers une nouvelle aventure. Les scènes étaient chargées d'amour, autant pour les personnages que les comédiens. Avouez qu'ils ont réussi à vous tirer une petite larme? Nous en sommes aussi!

Rencontré plus tôt cette saison, le très sympathique comédien Samuel Gauthier a abordé avec nous l'importance de son personnage d'Hugo dans son parcours de vie, dans la foulée de l'annulation hâtive de la série par TVA. Ses réflexions méritent la lecture.

C'était vraiment une belle gang, c'était vraiment une belle histoire. Personnellement, c'était vraiment un beau personnage qui m'a inspiré.

Il poursuit : « Tu sais, on parle de carrière depuis le début de notre entretien, mais ce n'est pas la seule chose que je veux dans ma vie. Je veux ma famille sans ma carrière, je veux mes amis sans ma carrière, je veux une santé physique et mentale sans ma carrière. Le personnage d'Hugo, c'est ce qu'il m'a apporté en fait. De prendre un pas de recul et de me dire "Ta vie n'est pas ta carrière. Ta carrière fait partie de ta vie, mais ça n'englobe pas tout, il y a autre chose. Il y a d'autres sources de bonheur, d'autres sources de fierté". »

Le personnage d'Hugo m'a apporté ça et ça m'a fait du bien. Ça m'a enlevé une pression.

« Ce n'est pas une défaite. Pendant longtemps, on dirait que je me suis dit, le jeune moi en fait, ceux qui n'espèrent pas une carrière énorme, c'est dommage. "Tu ne penses pas que tu vaux plus que ce simple poste-là?" En fait, non, c'est aussi la famille, les amis, la santé... C'est plus important que tout. Hugo m'a appris à stabiliser tout ça », conclut-il.

Voilà une introspection importante dont plusieurs pourraient s'inspirer.

Par ailleurs, nous avons pu voir Samuel dans plusieurs productions d'ici cet automne, où il a brillé dans des rôles complexes, notamment Après le déluge et À coeur battant. L'hiver prochain, il fera partie de la première intrigue de la troisième saison de Doute raisonnable. Il nous en parlait ici. Son personnage promet de soulever les discussions dans les chaumières.

Rappelons que nous nous sommes aussi entretenus avec la comédienne Catherine Trudeau, qui abordait la finale douce-amère des Moments parfaits pour l'équipe de comédien.

La série Les moments parfaits sera en ondes jusqu'au mercredi 6 décembre prochain, jour de la grande finale.

