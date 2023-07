Doute raisonnable

Après une sabbatique qui lui a permis de terminer des études sur les déviances sexuelles, la policière d'expérience Alice Martin Sommer se joint au Groupe d'investigation sur les crimes à caractère sexuel (GICCS). Armée de ses compétences au sein de cette équipe, elle s'investit totalement dans des enquêtes d'une grande intensité. Le GICCS est un projet pilote initié par le chef de police Pascal Alario. Tout y est atypique du milieu policier: les méthodes de travail, les horaires, les déplacements, la latitude dans les approches des victimes comme des suspects ou des témoins. Alice et ses collègues héritent de cas tragiques et litigieux. Leur travail est scruté par les médias. Le chef Alario fait le pari que l'excellence dégagée par son Dream Team va redorer l'image publique de la police dont la feuille de route en matière de crimes sexuels laisse à désirer. Avec ses collègues Lucie Robert, Abigaëlle Kasmi et Jo Moreno, Alice déploie des techniques d'enquête inédites. Frédéric Masson, qui provient des Crimes contre la personne, est le seul homme parmi le groupe. Il a été délégué par le chef Alario après qu'il se soit mis à dos tout le service par son refus de mentir pour couvrir une bavure dont il a été témoin.