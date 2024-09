Des lundis touffus pour la rentrée télé automnale : Comment s'en sortir?

Décidément, la soirée du lundi s'annonce chaude en cette rentrée automnale et difficile de savoir où donner de la tête, entre toutes ces possibilités de divertissement. Comme nous sommes des télévores investis et passionnés, nous avons pensé vous donner quelques petits conseils pour vous aider à vous en sortir. Certes l'enregistreur risque de surchauffer, mais n'est-ce pas le but?

La soirée débute à 18 h du côté de Noovo avec un incontournable depuis des années, Un souper presque parfait, alors que notre ami Antoine Vézina continue d'analyser les performances culinaires de candidats motivés. Pour alléger notre horaire, puisque c'est l'heure du souper, on vous suggère d'enregistrer tous les épisodes de la semaine et de les visionner en rafale le vendredi.

À 18 h 30, les amateurs de téléréalités devront choisir entre Occupation Double Mexique à Noovo et Pignon sur rue à Télé-Québec, deux propositions diamétralement opposées. Avez-vous envie d'authenticité avec Pignon sur rue ou de bisbille à saveur de bulles de nuit avec OD? De tout pour tous les goûts. Évidemment, il y a aussi ce cher Guy Jodoin qui revient avec une énième saison du Tricheur, dans une formule revampée. En soupant, ça s'écoute très bien!

À 19 h, nous ne vous demanderons pas de choisir, puisque nous savons que vous écouterez STAT à Radio-Canada et Indéfendable à TVA, comme nous le prouvent les cotes d'écoute depuis deux saisons. Notre suggestion : regardez STAT en direct, qui repart sur les chapeaux de roues, et enregistrez Indéfendable, qui vous donnera votre dose d'émotions ensuite. Lisez nos impressions sur la première semaine de STAT ici, et sur celle d'Indéfendable ici.

À 19 h 30, impossible d'abandonner la famille Morency à Radio-Canada, qui nous présentera ses dernières aventures cette saison avec Discussions avec mes parents. La saison débute alors que Rollande et Jean-Pierre annoncent vouloir vendre leur maison. Vers où se dirigeront-ils? À TVA, nous retrouvons avec un bonheur non distillé la compétition MasterChef Québec. On enregistre encore une fois tous les épisodes pour un visionnement en rafale pendant le week-end. À Noovo, découvrez la compétition Quel Talent!, qu'on nous propose en quotidienne du lundi au jeudi. On aime, on sourcille, on rit. Ce sera difficile de le regarder en direct encore une fois. Vive l'enregistreur! Petit plaisir à ne pas oublier, l'émission de Télé-Québec Ça vaut le coût avec Marie-Soleil Michon qui continue de nous en apprendre encore après toutes ces années. Ça aussi, allez hop sur l'enregistreur pour une écoute relax du samedi matin, avec un bon café d'ici!

Dès 20 h, nous ne tomberons pas dans la guerre des cotes d'écoute. Vous DEVEZ regarder Dumas à Radio-Canada et Les armes à TVA. On ne vous dira pas non plus quelle série regarder en direct. Les deux valent le détour. Prenez-vous un petit café ou un petit drink énergétique pour y arriver, parce que ce n'est pas tout! Noovo propose aussi l'excellente série Inspirez expirez, que nous vous conseillons. Elle est disponible pour visionnement rapide sur CRAVE. Peut-être plus simple comme ça... Mais c'est votre choix!

À 21 h, c'est notre dose de bonheur avec Marc Labrèche et ses chakras, de retour avec Je viens vers toi à Noovo. C'est juste du bonbon! Par contre, à Radio-Canada, on retrouve la 4e saison de Doute raisonnable et c'est toujours aussi prenant et pertinent. Enfin, TVA relaie Alertes, où le sort de la capitaine Duquette sera révélé dès le premier épisode. Choix cornélien? Sans aucun doute. Rendu là, votre enregistreur aura certainement déjà envie de prendre des vacances!

Il vous restera sans doute peu d'énergie pour les nouvelles à 22 h (quoique c'est important!), à moins d'offrir un peu plus de votre attention à Édith Cochrane et ses Temps fous, qui vous convient à un voyage ludique et intergénérationnel à travers le temps, en reprise du côté de Télé-Québec (diffusion initiale les vendredis à 21 h).

Déjà essoufflés? Nous aussi! Mais nous sommes également heureux de plonger dans cette période foisonnante, où nos artisans et artistes se dépassent pour nous offrir le meilleur du divertissement et d'eux-mêmes. On prend on grand souffle et on plonge!