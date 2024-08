DUMAS : Luc Dionne ne déçoit pas!

Dans une case horaire automnale pour le moins chaude, soit celle du lundi 20 h, Radio-Canada proposera sa grande nouveauté, DUMAS, du tandem Luc Dionne et Gildor Roy. Dans cette nouvelle histoire sur fond d'investigation, on nous entraîne dans les coulisses d'une firme d'enquêteurs privés, où une équipe travaille avec acharnement pour résoudre des cas, en marge du travail de la police. Voilà une proposition fort efficace, qui a tout le potentiel d'attirer un large public. Encore une fois, Luc Dionne ne déçoit pas!

C'est dans ce contexte que l'on renoue avec Gildor Roy, deux ans après la finale de District 31. Exit le bon commandant Chiasson, qui avait pris tout le Québec par le coeur. Ici, Gildor Roy incarne Jean Dumas, un enquêteur bourru, taciturne, impulsif et sans filtre. Disons-le comme cela, le sourire n'est pas sa première qualité. Pourtant, on constate dans les deux premiers épisodes, que nous avons eu la chance de visionner en primeur cette semaine, que ce personnage réussit à séduire malgré son attitude revêche, notamment grâce à un sens de l'humour acidulé qui n'est pas sans rappeler l'auteur de la série. Dans chacune des répliques de Jean Dumas, on entend Luc Dionne. C'est d'ailleurs ce qui charme d'emblée dans cette proposition.

Dans le premier épisode, Jean Dumas se retrouve au coeur d'un drame qui viendra tout bousculer, autant au bureau que dans sa vie familiale. Il y a d'ailleurs un clin d'oeil à STAT dans ce premier épisode, gardez l'oeil ouvert. Aux côtés de Dumas, sa fille (Lili Francke-Robitaille) ferait tout pour lui, tandis que son fils semble être son antagoniste. Pourtant, ces deux-là travaillent ensemble quotidiennement. Dans la peau du dauphin avocat, Jason Roy-Léveillé fait des merveilles et attire les regards. Chacune des scènes qu'il partage avec le grand Gildor Roy est formidable. La pomme ne semble pas être tombée loin de l'arbre pour ce personnage incorruptible, que vous aimerez rapidement.

À leurs côtés, on retrouve les enquêteurs Sophie Lacoste et Éric Bonin. Elle est fougueuse, il est cérébral et mystérieux. Nous avons hâte d'en apprendre plus sur ces personnages intrigants, interprétés avec brio par Marie-Lyne Joncas et Vincent Leclerc. S'ajoute à cela une distribution toute étoile composée de Sylvain Marcel, Isabel Richer, Catherine-Anne Toupin, Anthony Bouchard et plusieurs autres. Encore une fois, pas de déception à l'horizon dans ce casting de rêve.

Les adeptes de District 31 se retrouveront certainement en terrain connu avec DUMAS, autant dans la signature visuelle, l'atmosphère, les répliques mordantes que dans la musique infaillible signée Michel Cusson (derrière le générique de District 31 et la trame sonore d'Omerta). Derrière la caméra, le réalisateur Stéphan Beaudoin crée rapidement un climat de tension, notamment avec un montage efficace et sans temps mort, tout en magnifiant sa distribution grâce à des plans rapprochés dans lesquels on devine un dévouement et une humanité.

Pendant les douze premiers épisodes, Luc Dionne, en grande forme, abordera le consentement sexuel, la violence conjugale, l'espionnage industriel, la fraude à grande échelle, la double identité, au travers d'enquêtes qui s'annoncent toutes captivantes. Rien pour s'ennuyer! Fidèle à ses habitudes, l'auteur ne fait pas dans la dentelle, mais s'assure de capter notre intérêt dès le départ pour ne plus le laisser aller. Chaque épisode recèle son lot de surprises, de répliques formidables, de suspense et de mystère. Les finales de chaque épisode vont vous assurer une présence hebdomadaire, comme c'était aussi le cas avec District 31. Avec DUMAS, Luc Dionne se renouvelle sans oublier son public qui aime retrouver sa signature.

Voilà donc une nouveauté qui répond à toutes nos attentes et qui lance la rentrée automnale en grand!

C'est à ne pas manquer, à compter du lundi 9 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode sera aussi déposé en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv chaque semaine. Hourra!