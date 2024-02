Omertà, La loi du silence

Visé par un attentat à la voiture piégée, le directeur de l’escouade du crime organisé à la Sûreté Nationale, Gilbert Tanguay, décide de prendre les grands moyens pour épingler le tout puissant parrain de la mafia montréalaise, Giuseppe Scarfo. Il joint à son équipe deux enquêteurs réputés de l’escouade des narcotiques, Pierre Gauthier et François Pelletier. Agent double, Pelletier s’insinue dans l’entourage de Scarfo en côtoyant l’un de ses associés, Roger Perreault. Chemin faisant, il croisera sur son chemin une ancienne flamme et collègue, Denise Deslongchamps, devenue prostituée et toxicomane. Quant à Pierre Gauthier, il rencontre ses nouveaux coéquipiers Georges Lemire, Michèle Vallières, Tom Celano, Guy Boisvert, Jérôme Couture et Gabrielle Provost. Une visite de courtoisie chez Scarfo déclare l’ouverture officielle de l’enquête.