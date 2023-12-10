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Gala MetroStar
2000
Rôle masculin télésérie québécoise
Omertà III, Le dernier des hommes d'honneur
Prix Gémeaux
1999
Meilleure interprétation premier rôle masculin dramatique
Omertà III, Le dernier des hommes d'honneur
Prix Gémeaux
1999
Meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien téléroman, comédie de situation ou humour
La petite vie

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Le Gala Québec Cinéma offre tout un honneur posthume à Michel Côté

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Ennuis de santé : Michel Côté annule sa présence à un événement-hommage à Broue

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Véronique Le Flaguais donne des nouvelles de l'état de santé de Michel Côté

Wednesday, November 30, 2022 10:00 PM
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Michel Côté, atteint d'une grave maladie, se retire de la vie publique

Thursday, April 7, 2022 1:20 PM
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