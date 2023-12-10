Télé
Oeuvres (22)Voir tout
Voir les films de Michel Côté sur Cinoche.com
La théorie du K.O.
2014 - 2015
Comédien
Carol Hébert
Les pêcheurs
2013 - 2017
Comédien
Michel Côté (2014)
En audition avec Simon
2010
Comédien
Michel Côté
Prix et distinctionsVoir tout
Gala MetroStar
2000
Rôle masculin télésérie québécoise
Omertà III, Le dernier des hommes d'honneur
Prix Gémeaux
1999
Meilleure interprétation premier rôle masculin dramatique
Omertà III, Le dernier des hommes d'honneur
Prix Gémeaux
1999
Meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien téléroman, comédie de situation ou humour
La petite vie