Les pêcheurs

Chaque semaine, dans son chalet au bord du lac, Martin reçoit pour une partie de pêche des membres de la grande famille du monde de l’humour. Ils s'y rendent tels qu'ils sont et tels que nous les connaissons, pour y vivre des situations toujours drôles et surprenantes. Comme le savent tous les amants de la nature, loin des soucis du travail et de la vie de famille, on laisse tomber toute prétention, on se ressource, on se paie du bon temps, on se prête même naturellement aux confidences… jusqu'à ce que des imprévus viennent pimenter le congé.