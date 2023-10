La femme de Michel Côté, Véronique Le Flaguais, nous donne de ses nouvelles

Ce mercredi avait lieu le Défi Impro 2023 pour la fondation des artistes, un événement-bénéfice qui oppose, sur la glace de la LNI, des leaders d’entreprises, encouragés par des professionnels d’improvisation, dans l’objectif de soutenir la culture québécoise. Des dizaines de personnalités étaient réunies pour motiver les équipes.

Parmi les invités, la scénariste et comédienne Véronique Le Flaguais était présente, tout en élégance pour l’occasion. Nous lui avons exprimé nos condoléances pour le départ de son conjoint, le très aimé Michel Côté.

Quand je pense à Michel, comme je le connais, je sais qu’il aurait voulu que je profite de la vie, pour ce qu’il nous reste. Ce n’est pas facile. Je pleure moins, mais quand je parle de lui...

La grande dame s’interrompt et verse une larme. Forte, elle continue, « Je suis sûre que lui aurait voulu que je profite de la vie avec les enfants, les petits. Alors, c’est ce que je fais. Et je me dis qu’il ne reviendra pas et je ne peux rien faire. Mais il y a des moments difficiles. »

On apprenait récemment que le festival du film de l’Outaouais a rebaptisé son prestigieux prix du public sous le titre du Grand Prix Michel Côté. La prochaine édition offrira aussi une rétrospective des films du célèbre acteur, annonce qui a illuminé le visage de sa femme. « Ça nous fait beaucoup de bien à mes enfants et à moi. »

« Moi j’adore les films ! D’ailleurs, je vais assister à Cinémania, qui commence bientôt. » Véronique se tient occupée, elle vient d’autre part de terminer de tourner sur la première adaptation cinématographique de la pièce Les Belles-Sœurs.

Ça, ça m’a beaucoup aidé. Si je suis distraite, ça m’aide beaucoup.

Si rien n’est encore confirmé, un possible projet de long métrage qui serait mis en place l’été prochain semble l’enthousiasmer.

À mon âge, on est de plus en plus sélectifs et de moins en moins sélectionnés.

Nous réitérons nos condoléances les plus sincères à Véronique Le Flaguais et ses proches. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite et nous suivrons son parcours professionnel avec un immense plaisir.