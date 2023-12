Le Gala Québec Cinéma offre tout un honneur posthume à Michel Côté

C'est avec beaucoup d'émotions que Maxime Le Flaguais et Marc-André Grondin ont annoncé dimanche soir, sur la scène du Grandé Studio à Montréal, que le Prix du public du 25e Gala Québec Cinéma avait été renommé le Prix Michel Côté en l'honneur du défunt acteur abonné aux succès au box-office québécois.

C'est Anik Jean qui a remporté la première édition du nouveau trophée grâce à sa réalisation du film Les hommes de ma mère. La cinéaste était surprise et extatique de cette grande distinction.

« Pour moi, c'était LE prix que je voulais que Les hommes de ma mère gagne », a-t-elle lancé.

Son conjoint et producteur Patrick Huard a ensuite pris la parole, avec un trémolo dans la voix : « Merci, mais je ne peux pas m'empêcher de remercier Michel qui, dès le premier jour, m'a accueilli sur le plateau de tournage comme si je faisais partie de la gang. Michel Côté était quelqu'un qui trouvait tout le monde important, chaque membre de l'équipe, chaque personne pour qui on faisait des films, chaque personne avec qui on faisait des films. Je veux vous transmettre ça : chaque personne ici est importante, tous ceux qui nous regardent, vous êtes importants. C'est vrai que c'est important ce qu'on fait, mais c'est important que vous veniez voir ce qu'on a à vous raconter. [...] Je suis vraiment extrêmement fier de gagner le premier prix Michel Côté et je suis aussi très très fier de ma femme qui a travaillé très fort. »

En salle de presse, Maxime Le Flaguais disait aux journalistes qu'il a appris la bonne nouvelle il y a deux ou trois mois.

Comment se sentait-il juste avant l'annonce pendant le gala? « C'est le comble », dit-il. « C'est toute la famille qui est dans la salle. C'est pour ça que j'ai voulu parler de ma famille artistique. Ce sont tous les frères et soeurs, pères et mères spirituels. C'est super touchant pour moi d'annoncer ça devant eux autres et j'ai senti tout l'amour. »

Il ajoute : « Ce que Patrick Roy d'Immina Films et Patrick Huard ont dit quand ils ont gagné, c'était merveilleux. Ils ont pu en témoigner parce qu'ils l'ont tellement bien connu. Avant la soirée, Patrick Roy me disait qu'il espérait vraiment gagner parce qu'il connaissait bien mon père, c'était son ami. Il l'a gagné et je suis très content pour lui. »

