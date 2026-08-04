Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Léane Labrèche-Dor
Comédienne
Animatrice
Suivi
Aime
Visionner les images de Léane Labrèche-Dor
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (21)
Voir tout
Suzanne
2026 - Aujourd'hui
Invitée
En cours
Antigang
2025 - Aujourd'hui
Comédienne
Fanny Boutin (2025-)
En cours
Bonsoir bonsoir!
2019 - Aujourd'hui
Collaboratrice
En cours
Voir les films de Léane Labrèche-Dor sur Cinoche.com
Dans l'actualité
Voir tout
Télé
Bande-annonce d'
Antigang
diffusée à la télé : Carolanne cherchera-t-elle à se venger?
Tuesday, August 4, 2026 11:45 AM
Télé
Voici les premières images officielles de la 2e saison d'
Antigang
Friday, July 31, 2026 3:30 PM
Télé
Les adeptes d'
Antigang
ne voudront pas manquer cette émission spéciale
Monday, April 13, 2026 6:00 PM
Télé
Lundi, Fanny sera arrêtée par les policiers de l'
Antigang
Monday, April 13, 2026 6:00 AM
Télé
Vidéo : Une semaine qui s'annonce corsée dans
Antigang
Monday, March 23, 2026 11:45 AM
Télé
Des images du prochain épisode d'
Antigang
inquiètent les téléspectateurs
Tuesday, March 17, 2026 12:45 PM
Télé
Sébastien Ricard envoie des fleurs à sa partenaire de jeu, Léane Labrèche-Dor
Thursday, March 12, 2026 6:30 PM
Télé
Une théorie de plus en plus insistante chez les fans d'
Antigang
Friday, February 27, 2026 3:00 PM
Télé
Antigang
: Qui remportera le combat entre Bénédicte et Marchand?
Thursday, February 26, 2026 5:30 PM
Télé
Le retour de Marilou cause de la houle dans un duo fort d'
Antigang
Monday, February 16, 2026 2:25 PM
Télé
Bénédicte dans l'eau plus que chaude ce soir dans
Antigang
Monday, February 9, 2026 10:00 AM
Télé
«
Je veux le divorce, Denys
» :
Fanny met son pied à terre dans
Antigang
Friday, January 30, 2026 11:15 AM
Télé
C'est la fête de Denys Marchand ce jeudi dans
Antigang
: Bénédicte dans l'eau chaude?
Thursday, January 29, 2026 11:30 AM
Télé
Quelle est la suite pour Fanny dans
Antigang
? Les téléspectateurs ont plusieurs théories
Thursday, January 22, 2026 5:00 PM
Télé
Avez-vous décelé l'erreur dans
Antigang
jeudi soir?
Friday, January 9, 2026 9:00 AM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c