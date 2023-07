C'est dans un décor chaleureux et convivial que Jean-Philippe Wauthier reçoit ses invités. Qu'ils soient au féminin ou au masculin, queer, non-genré, actrice, sportif, mairesse, chanteur, humoriste, animateur, danseur, autrice, réalisateur, Jean-Philippe est curieux et veut comprendre ce qui les anime. Ses entrevues portent sur leurs actualités culturelles, mais aussi, et surtout, sur leurs passions, leurs intérêts et leurs opinions.