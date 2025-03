Jean-Philippe Wauthier prend une pause professionnelle : Voici ce qu'il en est pour ses projets

Radio-Canada annonce aujourd'hui que l'animateur Jean-Philippe Wauthier doit se retirer momentanément de ses projets professionnels, en raison de sa santé.

En effet, celui que l'on peut voir actuellement dans Deux hommes en or et Rosalie a décidé de se retirer en raison d'un épuisement professionnel.

Ce faisant, plusieurs de ses projets connaîtront des changements.

En ce qui a trait à Radio-Canada, le réseau nous dit : « Il se fera remplacer à la barre de l'émission La journée (est encore jeune) sur ICI PREMIÈRE pour les prochaines semaines, et son retour à l’animation de l’émission Bonsoir bonsoir!, dont la nouvelle saison débute le 7 avril sur ICI TÉLÉ, sera reporté. »

« Jean-Philippe est un animateur talentueux et un membre précieux de la grande famille de Radio-Canada. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous serons ravis de le retrouver lorsqu’il sera en pleine forme. Sa place l'attend dès qu'il se sentira prêt à revenir », a déclaré Sophie Morasse, Directrice générale de la télévision de Radio-Canada.

Natacha Mercure, Directrice générale Audio et Radio de Radio-Canada, a ajouté : « Le lien précieux que Jean-Philippe a tissé avec son auditoire radio au fil des ans est indéniable, et nous sommes convaincus que les fidèles de La journée (est encore jeune) feront preuve de compréhension face à cette situation. Nous respectons profondément sa décision et tenons à lui exprimer tout notre soutien. Nous avons hâte de le retrouver lorsqu'il aura pris le temps nécessaire. »

Jean-Sébastien Girard assurera l'animation de La journée (est encore jeune) pendant l'absence de Jean-Philippe. Olivier Niquet sera évidemment aussi là pour l'épauler, à l'exception de la semaine du 31 mars où il sera en vacances, une semaine de congé qui était prévue depuis un moment.

Radio-Canada communiquera ultérieurement les détails concernant le remplacement temporaire à l'animation de Bonsoir bonsoir! Pour notre part, nous imaginerions très bien Sonia Benezra comme remplaçante d'ici à ce que Jean-Philippe nous revienne en santé, mais cela reste à être annoncé par le diffuseur.

Du côté de Télé-Québec, la saison de Deux hommes en or et Rosalie venait de se terminer.

Nous en profitons pour offrir nos meilleurs souhaits de prompt et complet rétablissement à Jean-Philippe Wauthier, qui a pris la bonne décision de se privilégier dans un contexte où la santé est la chose la plus importante.