Nathalie Petrowski et Simon Boulerice étaient de retour sur le plateau de Bonsoir bonsoir jeudi afin de livrer une deuxième critique en duo. Cette fois, ils se sont attaqués au documentaire Faye de HBO, qui aborde la carrière de l'actrice Faye Dunaway et ses rôles dans Bonnie and Clyde, Chinatown et Network.

Sur les réseaux sociaux, le public s'est emballé face à cette seconde visite de la paire en studio. Ce que les téléspectateurs déplorent le plus de leur collaboration, c'est la cacophonie qui s'en dégage.

« Nathalie et Simon sont de bons chroniqueurs individuellement mais tellement cacophoniques ensemble, c'est désolant. »

« Tellement cacaphonic. Yukk Les 2 séparé s’il vous plaît, sinon je débarque. »

« Cacophonie, je débarque, aucun sens on comprend et apprend rien, changé de poste. »

« Pas les deux ensemble de grâce ! 🤷🏻‍♀️🙉 Nathalie Petrowski veut couper la parole à Simon Boulerice, insupportable cette chronique ! »

« Est-ce la foire aux vanités? Les deux sont très intéressants… mais pas en même temps! Quelle cacophonie!!! »

« Est-ce qu’ils font exprès pour se couper la parole que c’est fatiguant »

Il y a bien quelques personnes qui se disent emballés par l'amalgame de ces deux univers, mais la plupart des internautes n'apprécient guère le chaos que génère leur effervescence.

On se rappellera que ce nouveau segment de Bonsoir bonsoir voulait rappeler la fougue de La bande des 6, dont a fait partie Nathalie Petrowski. En ce sens, c'est plutôt réussi puisque les chroniqueurs de La bande des 6 n'avaient pas l'habitude de respecter le temps de parole d'autrui...

Visiblement à contre-courant, nous devons admettre que les prises de bec de Simon et Nathalie nous amusent beaucoup. Oui, c'est souvent le brouhaha, mais celui-ci témoigne d'une passion dévorante qui habite les deux collaborateurs, passion qu'on ne peut qu'admirer et respecter.

Vivement plus de cacophonie par Nathalie et Simon!