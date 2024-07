Guylaine Tremblay nous explique son changement de look

Depuis quelques semaines, Guylaine Tremblay affiche une nouvelle tête sur les différents plateaux qu'elle visite.

Rencontrée lors de la tournée de presse de Nos Belles-Soeurs, nous avons parlé « tendance capillaire » avec la comédienne.

Elle nous indique d'abord qu'elle s'est fait teindre les cheveux au printemps pour jouer une grand-maman dans la nouvelle série Veille sur moi. Voyez son look dans le drame signé Pascale Renaud-Hébert ici.

« C'est bien compliqué, les cheveux », nous dit-elle d'abord, sourire en coin.

« Le faux gris, ça dure pas, ça devient jaune », nous explique-t-elle. « Je voulais que mon personnage ait les cheveux gris, mais mon vrai gris n'était pas assez long. Fait que là, je me suis dit : "ah, peut-être que je vais essayer de passer au gris tranquillement pas vite". Mais là, il faut peut-être des cheveux plus pâles parce que je suis tannée de me faire une repousse.

Est-ce que je vais garder les cheveux blancs, me teindre? Je sais plus. Fais que là, pour l'instant, c'est ça : je suis comme blonde avec un petit peu de gris. »

Elle interprètera bientôt Janette Bertrand sur scène, mais elle portera une perruque dans ce cas-ci, nous dit-elle.

« C'est pour ça que je peux l'essayer [tendre vers le gris]. Le Bye Bye [son prochain projet], c'est un show de perruques et ça [la pièce sur Janette] aussi, alors c'est le temps ou jamais », dit-elle.

Jeudi soir, à Bonsoir bonsoir, l'actrice affichait un blond somptueux. Choisira-t-elle de rester blonde ou continuera-t-elle dans son choix de passer au gris? Seul le temps nous le dira. Elle-même ne semble pas complètement décidée...