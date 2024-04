Veille sur moi

L'histoire de Maggie et de son petit-fils Zack, dont elle s’occupe seule depuis trois ans, soit depuis que sa fille Corinne lui a confié l’enfant en disparaissant dans la brume avec Joey, son conjoint toxique. Mais voilà qu'un après-midi, Zack et Maggie voient leur quotidien complètement chamboulé quand Corinne revient, maintenant sobre et séparée de Joey, avec la volonté de se reprendre en mains et de s'occuper de son fils. Ce retour autant craint que souhaité sera lourd de conséquences.