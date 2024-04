Le grand envol de Pascale Renaud-Hébert

Après avoir complété un baccalauréat en production, Pascale a plongé dans sa passion à 23 ans et s'est lancée dans le conservatoire d'art dramatique. À la fin de sa formation en 2014, l'écriture est arrivée dans sa vie un peu au hasard. Depuis, elle cumule dix pièces de théâtre à son actif, en plus d'avoir coécrit M'entends-tu, Cœur Vintage et plus récemment, In Memoriam .

« À un moment donné, c'est dur, percer. J'ai commencé à écrire, parce que j'ai fini l'école et je n'avais pas de contrat comme comédienne. J'ai créé une pièce de théâtre. J'ai fait une mise en scène. Et là, hop, je me suis mise à écrire de la télé. [...] J'ai été super chanceuse dans mes rencontres. J'ai vraiment fait des rencontres importantes dans ma vie. Des gens m'ont tendu la main et m'ont donné des opportunités. Au niveau du timing, j'ai été vraiment "le cul bordé de nouilles". Après, j'ai travaillé vraiment fort. »

Avec Veille sur moi, « c'est la première fois que j'ai un projet 100 % écrit par moi. C'est la première fois que j'ai un rôle de cette importance-là à la télé. C'est beaucoup de premières fois. », nous disait aussi l'interprète de Valérie, dans STAT, avant d'ajouter : « Je pense que je suis aussi dans une période où c'est en ébullition, je découvre plein d'affaires, j'en profite au bout. Je vais quand même jouer avec Guylaine Tremblay. Pour vrai, je vais prendre mon deux minutes. »

Il y a deux ans, ma mère m'a demandé "c'est quoi ton rêve?" Je lui ai dit "je pense que mon rêve c'est d'écrire une série et de jouer dedans." C'est quand même bizarre. Quand tu te projettes dans quelque chose, c'est comme si c'était inatteignable. Finalement, ça arrive. C'est le fun de pouvoir réaliser ce qui se passe.

« Dans The Office, Andy dit, "Il faudrait qu'on sache quand on est dans les 'good old days’ [dans les bons vieux jours]". Moi, je suis dedans et je le sais. Je suis vraiment chanceuse de le savoir. Étonnamment, parce que moi, je suis une personne quand même anxieuse. Je projette beaucoup, j'anticipe les choses. »

Je me sens vraiment bien dans ma vie. Je suis chanceuse de vivre ça. Vraiment chanceuse.

Intègre, présente, vraie. Assurément, Pascale a des ailes et tout ce qu'il faut pour continuer de déployer son talent.