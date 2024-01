M'entends-tu?

Le quotidien, tout sauf ordinaire, de trois amies issues d’un milieu défavorisé. Ensemble, Ada, Fabiola et Carolanne tentent de composer avec leur réalité difficile, leur contexte familial conflictuel et leur éducation insuffisante. Dénominateur commun des trois héroïnes, la musique occupe un rôle de premier plan dans l’histoire et devient en quelque sorte le quatrième personnage principal. Que ce soit par une réplique assassine, un moment tendre ou une situation chaotique, les trois jeunes filles réussissent toujours à nous surprendre et à faire jaillir la lumière des moments les plus sombres. Malgré le lien fort qui les unit, leur amitié, empreinte d’amour et surtout d’humour, sera mise à rude épreuve.