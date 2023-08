Impossible de ne pas éclater en sanglots après la finale bouleversante de M'entends-tu?

Comme bien des téléspectateurs qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux (voyez les commentaires au bas de l'article), nous ne nous attendions pas à une finale aussi percutante pour M'entends-tu?

Si vous n'avez pas vu le dernier épisode de la série, diffusé le 11 mai dernier, nous vous suggérons de cesser votre lecture ici.

Ada, qui était sur le point de donner naissance à une petite fille, a été la victime collatérale d'un vol à main armée dans un dépanneur. Elle a succombé à ses blessures, mais l'enfant qu'elle portait a survécu, miraculeusement. Les dernières scènes de la série se déroulent sur plusieurs années. On voit l'enfant vieillir, puis devenir adulte et être diplômée comme avocate. Sa mère, comme un fantôme, l'accompagne lors de ces moments importants de son existence.

Depuis trois saisons, et particulièrement au cours de celle-ci, qui nous a donné des scènes particulièrement fabuleuses, on le dit partout : cette série de Florence Longpré est un chef-d'œuvre. Cette finale bouleversante ne vient que confirmer ce postulat. Il est impossible pour quiconque, même pour quelqu'un qui n'aurait pas vu le reste de la série, de ne pas fondre en larmes devant cette conclusion percutante. Bien qu'extrêmement triste, elle est aussi porteuse d'espoir et chargée d'amour. La chanson « Demain il fera beau » d'Étienne Coppée ne fait qu'exacerber ce sentiment de grâce dans lequel nous laissent les dernières images de M'entends-tu?

Florence Longpré et Pascale Renaud-Hébert ont fait un travail exceptionnel afin de mettre de l'avant une classe de la société trop souvent laissée pour compte. C'est crève-cœur de devoir faire nos adieux à Ada, Fabiola et Carolanne, mais elles nous ont tellement apporté au fil des ans qu'on ne peut que les laisser partir avec un sourire serein aux lèvres. Merci Florence Longpré de nous avoir ouvert les yeux. On attend ton prochain projet avec impatience!