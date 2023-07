Sans rendez-vous

Sarah, une infirmière-sexologue dans la mi-trentaine, revient à la clinique de santé sexuelle Lafontaine après un congé de trois mois. En pleine crise existentielle et se sentant prisonnière de sa relation amoureuse avec Maude, Sarah retrouve ses collègues, tous plus dysfonctionnels et attachants les uns que les autres. Avec l’aide de Dominique, infirmière et propriétaire de la clinique, Lou à la réception, Yasmine, infirmière elle aussi, Dr Gagné, le gynécologue et Salim, le concierge, Sarah veille à résoudre les problèmes de sexualité du commun des mortels. Mais les employés de la clinique sont souvent des cordonniers mal chaussés; ils sont souvent meilleurs pour aider les autres que pour s’occuper de leurs propres enjeux et vies personnelles… Les patients de la clinique viennent nous rappeler que les problèmes de santé sexuelle ne font pas de discrimination: riche ou pauvre, d’une culture ou d’une autre, beau ou laid, travailleuse du sexe ou célibataire involontaire, personne n’est à l’abri d’une ITSS.