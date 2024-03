Sans rendez-vous : L'autrice envoie un message important juste avant la finale

Ce mercredi 13 mars sera diffusé la grande finale de Sans rendez-vous sur les ondes d'ICI Télé.

Après trois magnifiques saisons, Marie-Andrée Labbé clôt de douce et tendre façon les histoires de ces personnages queer colorés dont nous avons pris un malin plaisir à suivre l'évolution.

Sur ses réseaux sociaux, l'autrice remercie tous ceux qui lui ont permis de donner vie à ces individus complexes et attachants.

« Merci Aetios Production pour la confiance, merci mon amie Magalie Lépine-Blondeau pour ta magie et ton intelligence créative (et d'avoir été une extraordinaire lesbienne). Merci à Patrice Ouimet, à tous les formidables acteur.ices et à toute l'équipe d'avoir raconté cette histoire avec engagement et plaisir, merci Pascale Renaud-Hébert et Suzie Bouchard pour la précieuse aide et merci AU PUBLIC d'avoir adhéré à cette proposition en ces temps difficiles pour la communauté LGBTQ+. »

En conclusion, elle lance un message d'espoir important.

Vive la santé sexuelle, vive les gens qui s'en préoccupent, et que ceux qui tentent de nous faire croire que la différence est un danger se fassent happer sauvagement par un amour queer et libre et délicieux.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Précisons que la série se termine avec un bond dans le temps de deux ans. On découvre donc ce que l'avenir réserve à nos protagonistes préférés. Ceux qui ont suivi la série depuis le début auront certainement la larme à l'œil en apprenant où en sont rendus Sarah, Lou, Dominique, Yasmine, Maude et Dr Gagné.

Nous sommes bien tristes de faire nos adieux officiels à cette comédie audacieuse et unique, mais cette chaleureuse conclusion nous console un peu.

Merci à toi Marie-Andrée Labbé pour cette proposition ambitieuse qui a maquillé notre télé d'arcs-en-ciel pendant trois belles années! 🫶