Stéphane Crête

Cinéma
Oeuvres (42)Voir tout
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Ils vécurent heureux
2026 - Aujourd'hui
Comédien
Jacques
En cours
Ayer's Cliff
2026 - Aujourd'hui
Comédien
Bill Bernhard
En cours
Qui a poussé Mélodie?
2025 - Aujourd'hui
Comédien
Jean-François
En cours
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2009
Meilleure interprétation premier rôle masculin dramatique
Les étoiles filantes
Prix Gémeaux
2007
Meilleure interprétation premier rôle masculin comédie
Les étoiles filantes
Prix Gémeaux
2002
Meilleure interprétation rôle de soutien jeunesse
Dans une galaxie près de chez vous