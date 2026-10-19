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Stéphane Crête

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Prix Gémeaux
2009
Meilleure interprétation premier rôle masculin dramatique
Les étoiles filantes
Prix Gémeaux
2007
Meilleure interprétation premier rôle masculin comédie
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Prix Gémeaux
2002
Meilleure interprétation rôle de soutien jeunesse
Dans une galaxie près de chez vous

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