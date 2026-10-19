Découvrez enfin quelle sera l'intrigue de Dans une galaxie près de chez vous 3

Téléfiction Productions et Zone 3 annoncent aujourd'hui que le tournage du troisième film de Dans une galaxie près de chez vous aura lieu au printemps 2027.

La réalisation a été confiée à Yan England, d'après un scénario de Pierre-Yves Bernard et Claude Legault.

Découvrez l'intrigue de ce nouveau film, que les fans attendent depuis plus de 10 ans, dans le synopsis officiel ci-dessous :

2051. Sur la planète Crème hydratante pour le visage – soulage la peau sèche. L'équipage du vaisseau terrien Romano Fafard a troqué uniformes et fusils au laser pour des gougounes de plage et des ustensiles à barbecue : la mission est terminée puisqu'il n'y a plus un seul humain de vivant à sauver sur notre ex-planète bleue. Leur entreprise étant un échec, au grand dam du Capitaine Patenaude, il ne leur reste plus qu'à flipper des burgers jusqu'à la fin de leurs jours. Un soir de « 2 pour 1 sur les shooters », un S.O.S. venant du fin fond de l'Univers (en autant que l'Univers puisse avoir un fond) les ramène dans l'urgence de remonter à bord pour une nouvelle mission. Le Capitaine Patenaude, Valence, Brad Spitfire et cie réussiront-ils à éviter les dangers que recèle ce nouveau voyage pour mener à bien cette mission de sauvetage qui pourrait les conduire à leur propre mort ou, pire encore, à leur propre décès?

L'équipage complet du célèbre Romano Fafard sera de retour : le Capitaine Charles Patenaude (Guy Jodoin), Brad Spitfire (Stéphane Crête), Valence Leclerc (Sylvie Moreau), Flavien Bouchard (Claude Legault), Petrolia Parenteau-Stanislavski (Mélanie Maynard), Bob Dieudonné - Marcellin (Didier Lucien) et Serge 19 (Réal Bossé) seront tous de l'aventure.

Comme le tournage aura lieu ce printemps, on peut s'attendre à une sortie à Noël 2027 ou à l'été 2028, soit 20 ans après la sortie du premier long métrage en salles.

Vous dire comment nous sommes impatients de voir ce nouveau film!