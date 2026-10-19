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Réal Bossé

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Biographie

Réal Bossé a reçu diverses formations complémentaires qui ont contribué à développer ses aptitudes, tant au niveau vocal que gestuel. De 1984 à 1986, il a participé à un stage d’interprétation et voix au Théâtre-Espace la Veillée sous la direction de Théo Spishalski et Élizabeth Albahaca. De 1987 à 1991, il a reçu une formation de mime corporel à l’École de mime corporel de Montréal sous la direction artistique de Jean Asselin et Denise Boulanger. Finalement, en 1991, il obtient son baccalauréat en art dramatique de l’Université du Québec à Montréal. Depuis la fin des années 1980, sa carrière bien remplie nous le fait rencontrer partout, tant sur les scènes de théâtre qu’au cinéma et à la télévision. Réal Bossé a également été comédien dans trois vidéoclips de Luc De Larochellière, a été membre de la L.N.I. plusieurs années à partir de 1995 et joue, depuis l’an 2000, dans le cadre du National d’impro Juste pour rire. Au théâtre, il a participé à de nombreuses créations dont Antartikos en 2000 et 2002 pour les théâtres de La Manufacture et La Licorne. Il a fait la mise en scène des combats de L’Odyssée de Homère présenté au C.N.A. en janvier 2000, au T.N.M. en février 2000 et au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts en 2003, avec le succès que l’on connaît. En 2004. il a repris le rôle du chorégraphe dans Les moitsutoitsous, créée en 1995 et dont il signe également la mise en scène. Cette dernière pièce est d’ailleurs produite par la compagnie de théâtre L’Ange à deux têtes qu’il a cofondée en 1995 avec François Papineau, Sylvie Moreau, Stéphane Dubé, Guillaume Chouinard et Linda Coutu.
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