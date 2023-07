Six jeunes adultes âgés de 19 à 25 ans doivent fréquenter un centre de réhabilitation après un séjour à l’hôpital. Leur état nécessitant de la physiothérapie, de la psychothérapie et des soins médicaux au quotidien, trois d’entre eux se retrouveront à partager le même loft, situé à deux pas du centre, tandis qu’un autre habitera l’étage au-dessus. Encore récemment en pleine possession de leurs moyens, ces jeunes adultes doivent maintenant composer avec un corps diminué, voire handicapé. Au fil des saisons, sur le chemin cahoteux de leur guérison, se construira la trame de leurs amitiés naissantes faites de complicité et de conflits. Ayant déjà à composer avec un passé complexe, chaque accidenté devra surmonter des défis intenses et captivants.