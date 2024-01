Réal Bossé guide trois couples à travers une semaine d'apprentissage en pleine nature. Entre fabrication d’un igloo et orientation à la boussole, ce faux documentaire mettra en lumière le cheminement de six candidats qui explorent bien plus que des techniques de survie. Au fil de cette expérience au cœur de la nature, ils découvriront des facettes inattendues de leur personnalité ainsi que de celle de leur partenaire.