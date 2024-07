Gildor Roy sera au coeur d'une nouvelle comédie satirique

ILS SONT PARMI NOUS

Ce jeudi matin, nous apprenions la venue d'une série originale qui prendra sa place sur la grille horaire automnale de Noovo : Ils sont parmi nous. Portée par une distribution solide, la comédie satirique s'annonce assez unique!

À notre grand bonheur, Gildor Roy campera dans cette série un astronaute déchu... Juste par cette description de personnage, ça met déjà la table! On peut dire que le comédien, qui tiendra également un rôle principal du côté de Radio-Canada cette année (des détails sur la nouvelle série de Luc Dionne, ici), sera omniprésent dans nos écrans cette saison et ça ne nous déplait pas du tout.

Parmi les acteurs qui se joindront à lui dans l'univers éclaté d'une version fictive d'une « NASA locale » , on compte aussi Julianne Côté, Silvi Tourigny, Karl Walcott, Irdens Exantus, Catherine Proulx-Lemay et plusieurs caméos.

La description officielle de la série se lit ainsi :

La comédie satirique suit cinq fonctionnaires de l’Agence canadienne de la conformité aérospatiale (A.C.C.A.), dont le mandat est d’enquêter sur des phénomènes extraterrestres. Lorsque l’Agence est menacée de fermeture par un nouveau ministre (Stéphane Crête) qui la juge obsolète et inutile, l’équipe de l’A.C.C.A., menée par un astronaute déchu, se lance dans une série de manigances qui visent à sauver leurs emplois et leur fierté.

La scénariste derrière le projet, Justine Philie, est d'ailleurs elle-même humoriste. En plus de faire du stand-up à l'occasion, elle fait entre autres partie de l'équipe d'auteurs des galas des Oliviers et des Gémeaux et elle a écrit des blagues pour les spectacles de Christine Morency et Katherine Levac, entre autres. Bref, ça promet question rythme et répartie.

Côté réalisation, c'est Jérôme Léger qui pilote le vaisseau. Voyez les premières images de la série au bas de cet article.

Comme les tournages de L'aréna ne sont prévus qu'à l'automne, on peut deviner que cette production de Pixcom pourrait prendre la plage horaire précédemment occupée par Entre deux draps. À suivre!