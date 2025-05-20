Catherine Proulx-Lemay

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Oeuvres (26)Voir tout
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Les Armes
2024 - Aujourd'hui
Comédienne
Héloïse Drouin (2025-)
En cours
Symphonie pathétique
2023 - Aujourd'hui
Comédienne
Josée
En cours
Premier trio
2023 - Aujourd'hui
Comédienne
Julie
En cours
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2010
Meilleure interprétation premier rôle jeunesse
Une grenade avec ça?
Prix Gémeaux
2009
Meilleure interprétation premier rôle jeunesse
Une grenade avec ça?
Prix Gémeaux
2006
Meilleure interprétation premier rôle jeunesse
Une grenade avec ça?