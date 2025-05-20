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Catherine Proulx-Lemay

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Prix Gémeaux
2010
Meilleure interprétation premier rôle jeunesse
Une grenade avec ça?
Prix Gémeaux
2009
Meilleure interprétation premier rôle jeunesse
Une grenade avec ça?
Prix Gémeaux
2006
Meilleure interprétation premier rôle jeunesse
Une grenade avec ça?

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Voici quand Catherine Proulx-Lemay débarquera dans District 31

Friday, September 20, 2019 9:40 AM
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