Premier trio

Les efforts de Chloé Béliveau, joueuse étoile de hockey, sont enfin récompensés: elle est invitée au camp de sélection d’une équipe bantam AAA... masculine! La jeune fille sait trop bien que peu de joueuses au Québec se rendent à ce niveau et que celles qui y parviennent ont de bonnes chances de faire un jour partie de l’équipe olympique. Chloé tient donc plus que tout à faire sa place parmi ces joueurs élites. Son arrivée dans les troupes ne fait toutefois pas l’unanimité et bouleverse rapidement l’ordre établi. Certains joueurs, comme Max et Xavier, la perçoivent comme un atout au sein de la formation, mais d’autres, comme William, lui mèneront la vie dure pour la pousser à abandonner. Au fil des histoires d’amour naissantes, des amitiés compliquées et des douloureuses trahisons, l’intérieur et l’extérieur de la patinoire deviendront graduellement des vases communicants. La cohésion du groupe sera mise à rude épreuve, et la pression ainsi que les doutes s’inviteront dans la tête de la jeune joueuse. Si Chloé veut faire sa place au sein des Lynx, elle devra apprendre à faire des choix et à s’affirmer, sur la glace comme dans la vie.