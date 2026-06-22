Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Patrick Drolet

Comédien
Visionner les images de Patrick Droletpatrickdrolet
Pour une fois avec René-Richard Cyr
Patrick Drolet
Patrick Drolet
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (31)

Voir tout
Voir les films de Patrick Drolet sur Cinoche.com

Dans l'actualité

Voir tout
Image de l'article Vous avez manqué la magnifique série «Annie &amp; Joey» ? Voici une bonne nouvelle
Télé

Vous avez manqué la magnifique série Annie & Joey? Voici une bonne nouvelle

Monday, June 22, 2026 3:00 PM
Indéfendable
Télé

Un revirement majeur dans la dernière cause de la saison d'Indéfendable

Tuesday, April 21, 2026 6:00 AM
Indéfendable
Télé

Les adeptes remarquent une erreur dans Indéfendable

Tuesday, April 14, 2026 4:00 PM
Indéfendable
Télé

Découvrez les théories des téléspectateurs sur cette histoire dans Indéfendable

Friday, April 10, 2026 12:25 PM
Indéfendable
Télé

Deux visages bien connus arrivent dans Indéfendable cette semaine

Tuesday, April 7, 2026 3:00 PM
Image de l'article Ce populaire comédien de «Sorcières» se joint à la distribution de «Lakay Nou »
Télé

Ce populaire comédien de Sorcières se joint à la distribution de Lakay Nou

Wednesday, September 3, 2025 8:00 AM
Sorcières TVA
Télé

La finale de Sorcières applaudie par les téléspectateurs

Tuesday, April 2, 2024 2:00 PM
Sorcières, image officielles
Entrevue

Patrick Drolet nous confirme une bonne nouvelle concernant Sorcières

Tuesday, February 27, 2024 4:55 PM
Image de l'article Voici l'avenir que les auteurs de «Sorcières» réservent à la famille Labonté-Lussier
Entrevue

Voici l'avenir que les auteurs de Sorcières réservent à la famille Labonté-Lussier

Wednesday, January 31, 2024 9:40 AM
Sorcières
Télé

Une nouvelle bande-annonce pour Sorcières annonce son lot de rebondissements pour janvier

Thursday, December 14, 2023 2:55 PM
Image de l'article Cette comédienne fait un retour à la télé dans «Sorcières,» après près de 30 ans d'absence
Télé

Cette comédienne fait un retour à la télé dans Sorcières, après près de 30 ans d'absence

Friday, December 1, 2023 1:40 PM
Lancement de la série <em >Premier trio</em>
Télé

Ça y est, on peut affirmer que l'on adore détester Patrick Drolet dans Sorcières

Tuesday, November 21, 2023 12:05 PM
Sorcières, image officielles
Télé

Sorcières : Une bande-annonce intrigante pour la série qui succède à L'Échappée

Wednesday, August 16, 2023 5:35 PM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c