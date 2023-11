Ça y est, on peut affirmer que l'on adore détester Patrick Drolet dans Sorcières

Depuis maintenant douze semaines, on découvre l’univers de Sorcières, la fiction qui nous sort de l’ordinaire avec ses thèmes mystiques découlant de la commune où les héroïnes ont grandi et des mystères entourant Sainte-Piétée.

Il aura pris un certain temps aux spectateurs pour s’attacher à l’annuelle qui remplace L’Échappée, mais on sent dorénavant davantage d’investissement du public envers l’intrigue.

La comédienne Marie-Joanne Boucher nous racontait en début de saison qu’Élisabeth n’a pas fini de nous surprendre : « Beth, c’est un volcan prêt à exploser ». (Lire l’article complet, ici)

Chose certaine, on découvre ce que la comédienne sous-entendait, alors qu’au rythme des épisodes, on assiste à une réelle transformation de son personnage, qui se cherche et s’affirme aussi d’avantage. Sa relation avec Philippe (Patrick Drolet) déjà fragile, semble avoir atteint un point de non-retour dans l’épisode de ce lundi. À la fin d’un argument, les partenaires sont devenus mutuellement violents. Après que la mère de famille, chancelante, ait sorti un couteau de cuisine pour détruire la toile d’une artiste avec qui Élisabeth accuse son mari de la tromper, c’est de la peur que nous lisions au visage du conjoint.

À la lumière de ce que nous avons visionné, on comprend néanmoins que les actions de l’arrogant médecin esthétique cachent peut-être une histoire plus complexe que ce que le scénario nous portait à croire dans les premières heures du téléroman. La nouvelle gamme d’émotions à laquelle le couple a accédé hier nous démontre de nouvelles facettes de Philippe, qui, loin d’être blanc comme neige, se présente depuis le début comme machiste et condescendant avec sa femme, en plus d’être sévère et un peu superficiel. À la fin de l’épisode, on pouvait l’apercevoir à Montréal, au restaurant situé sous l’appartement de Joe (Céline Bonnier), à la recherche d’Élisabeth. Contrôle ou inquiétude bienveillante?

On peut dire que l’on prend un réel plaisir à le détester, alors que l’on navigue entre le mépris et une certaine empathie grandissante, qui se marie à une curiosité à découvrir ses intentions envers sa femme. Si le duo nous offre toujours de bons moments, on ne pouvait passer sous silence le jeu d’acteur très réussi de Patrick Drolet dans cet épisode.

