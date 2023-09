Sorcières, une annuelle qui sort des sentiers battus

Sorcières a commencé en force ce soir avec deux épisodes consécutifs présentés sur les ondes de TVA et sur TVA+.

Si les scènes des deux premiers épisodes mettent la table pour le synopsis d'une fiction qui s'annonce remplie de secrets et de drames, sans oublier une touche d'humour absurde, c'est le mystère planant et la complexité des personnages qui retient particulièrement notre attention. Alors qu'on a l'habitude de découvrir des téléromans dramatiques ou policiers, les thèmes ésotériques, spirituels et de communauté créent une dynamique nouvelle pour la chaîne. À écouter en famille avec les ados, les jeunes adultes, comme les moins jeunes, pour créer des discussions animées!

Les épisodes de ce soir nous installent tranquillement dans l'univers épineux de Sorcières et l'on devine déjà que chacun des personnages vivra sa propre histoire et qu'il nous en reste beaucoup à découvrir.

En entrevue, Marie-Joanne Boucher, l'une des idéatrices de l'émission et l'interprète de la soeur cadette du trio, nous confirme que son personnage, Élisabeth, n'a pas fini de nous surprendre : « Beth, c'est un volcan prêt à exploser ».

C'était important pour moi, dès le départ, de créer un personnage qui évolue et qui se transforme. C'est ça, l'avenir de Beth.

Les premières minutes de l'émission nous dévoilent déjà que dans l'image de mère de famille blasée, se cachent de blessures marquantes, qui se manifestent indéniablement de façon imprévisible.

C'est d'ailleurs exactement ce que cherche à illustrer l'oeuvre de la réalisatrice Myriam Verreault, dont la colossale distribution compte la participation de Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher, Noémie O'Farrel, Lamia Benhachine, Stéphane Gagnon, Marie-Claude Guérin, Christophe Payeur, Denis Marchand, Julianne Côté, Louise Laparé, Guillaume Laurin et plusieurs autres.