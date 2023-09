Sorcières : Voici nos impressions du nouveau téléroman de TVA

L'action s'amorce alors qu'un bébé est retrouvé abandonné dans les bois à Sainte-Piété, un petit bled tranquille et, en apparence, sans histoire. Ce fait divers fait rapidement le tour des médias de la région et plusieurs natifs de l'endroit semblent particulièrement ébranlés par la nouvelle. Certains ont depuis longtemps quitté les environs, alors que d'autres y vivent toujours. Parmi eux, trois soeurs - Joanne, Élizabeth et Agnès - qui seront forcées de reconnecter après plusieurs années à se fuir.

Les deux premiers épisodes, que nous avons eu la chance de découvrir mercredi, laissent beaucoup de questions en suspens quant à la relation entre les frangines, et leur passé trouble. On comprend qu'elles ont fait partie d'une « commune », un groupe sectaire dans lequel elles ont vécu des traumatismes, mais tout cela reste très vague.

Évidemment, comme le mystère se trouve au coeur du propos, on comprend l'intérêt des auteurs (Germain Larochelle et Marie-Josée Ouellet) de ne pas trop en divulguer dès le début. On nous donnera de l'information au compte-goutte, question de nourrir notre curiosité qui a certainement été chatouillée dans ces deux premières heures. On nous promet que le troisième épisode sera encore meilleur, et éclairant. Les touches d'humour efficaces apposées ici et là dans ce récit énigmatique allègent l'ensemble qui pourrait, à la longue, devenir tarabiscoté.

Il faut dire que Sorcières se démarque dans le paysage des téléromans québécois par la grande qualité de sa direction artistique et photo. Bien que les budgets ne sont pas immenses pour les séries annuelles, l'équipe technique derrière Sorcières a su livrer un produit de qualité, nommément dans les flashbacks, souvent déroutants. La réalisatrice Myriam Verreault apporte aussi son oeil aguerri dans cette proposition ambitieuse.

Pour le moment, il est encore tôt pour affirmer que ces personnages sauront retenir notre attention sur 26 épisodes et, ultimement, plusieurs années. Nous ne sommes pas particulièrement captivés par leur personnalité, mais comme on vient juste de les rencontrer, laissons-nous la chance de les apprivoiser...

Avec un titre comme Sorcières, on aurait pu s'attendre à une dimension surnaturelle, mais on est ici dans le très concret. On nous apportera certainement dans des zones occultes au fil de l'histoire, mais nous ne sommes pas du tout dans la série de genre, comme un Grande Ourse par exemple, ou, plus récemment, Lac-Noir. Comme le « policier » se tisse en toile de fond dans 5e rang, le surnaturel sera un prétexte à une saga familiale (qu'on s'imagine tumultueuse) dans Sorcières.

Nous serons à l'antenne de TVA les lundis à 20 h pour voir se développer cette histoire débordante de mystère et de chaos.

Exceptionnellement, deux épisodes seront diffusés le lundi 11 septembre. Le premier à 20 h, puis le second à 21 h. Un 3e épisode sera offert tout de suite après sur TVA+.